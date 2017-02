Geslaagde editie Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Gorinchem 2017

Gorinchem – 01-02-2017 – Met een record aantal van 113 exposanten en duizenden kwalitatieve bezoekers was Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Gorinchem 2017 meer dan geslaagd. Zowel bezoekers als exposanten waren erg te spreken over de vakbeurs die plaatsvond op 28, 29 en 30 januari in Evenementenhal Gorinchem.

“Er waren ook veel nieuwe bezoekers. Zij gaven aan heel enthousiast te zijn over onze vakbeurs, dat is fantastisch om te horen”, zei Giny Hurink namens de beursorganisatie. Exposanten keken ook met een positief gevoel terug op drie dagen beurs in Gorinchem. “Dit is een geweldige beurs. De bezoekers kunnen ontspannen rondlopen en dat zorgt voor goede zaken”, liet Carola de Bakker van Art of make-up weten.

Ook exposant Nelly Engelbert van Konad Benelux was te spreken over de afgelopen editie: “Hier kunnen veel beurzen een voorbeeld aan nemen. Alles was goed verzorgd en wat een grote belangstelling!” Bezoekers spraken op hun beurt de waardering uit over het diverse aanbod op de beursvloer. “Het was wederom een mooie en gezellige beurs met ruim voldoende aandacht voor alle disciplines in de branche”, zei Johanna van Lieshout-Veenstra.

Evenementenhal organiseert op 6, 7 en 8 mei 2017 in Hardenberg haar eerstvolgende Vakbeurs Uiterlijke Verzorging. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/uv-hardenberg. Daarnaast lanceert Evenementenhal op 25 en 26 juni een nieuw 2-daags kappersevent: The Hair X-perience. Met dit landelijke evenement zet Evenementenhal het grootste kappersevent van Nederland neer. De eerste editie van The Hair X-perience vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem: www.hair-xperience.nl.