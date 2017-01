Auto rijdt door afscheiding fietspad op

Gorinchem – 28-01-2017 – Zaterdagmorgen vroeg reed een chauffeur met zijn personenauto dwars door de afscheiding tussen rijbaan en fietspad op de Nieuwe Wolpherensedijk. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, vooral omdat volgens de melding de auto op zijn kop zou liggen.

Zij troffen de auto echter op zijn wielen aan en niet van de dijk af gereden, maar hij was zwaar beschadigd. Evenals het hek dat als afscheiding dient lag in diverse stukken langs de dijk. De chauffeur zelf was nog heel, maar kon niet met de auto verder. Die werd meegenomen door de berger.

Het is nog niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dit wordt door de politie onderzocht. Er reden op dit vroege uur gelukkig nog weinig of geen brommers of fietsers.