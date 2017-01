Regio AV investeert in smartphonevrij fietsen voor middelbare scholieren

Regio – 25-01-2017 – In september 2016 startte de landelijke verkeerscampagne over het smartphonevrij fietsen. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (hierna AV) werden leerlingen van het voortgezet onderwijs (12-18 jaar) gestimuleerd de aandacht meer bij het verkeer te houden en ‘smartphonevrij’ te fietsen. Door de Fietsmodus-app te installeren werd gemeten of de leerlingen dat tijdens het fietsen ook deden en werden hun fietskilometers geregistreerd. Met deze kilometers werden punten gespaard en konden scholieren en hun school kans maken op een prijs. Deze actie met punten heette de schoolchallenge.

Fietsmodus logo op de weg

Door een promotieteam in de gemeente Gorinchem zijn alle 17 middelbare scholen in de gemeenten bezocht. De leerlingen ontvingen een Fietsmodus-promotiekaartje en een poster voor de klas. Ook werden ze uitgedaagd om mee te doen aan de schoolchallenge. Sommige scholen hebben extra gastlessen aangevraagd zoals De Uilenhof, het Tiener College in Gorinchem en het Heerenlanden College in Leerdam. De gemeente Gorinchem heeft op diverse plekken op de weg, waar veel scholieren fietsen, logo’s afgebeeld van de Fietsmodus.

Mogelijk vervolg Fietsmodus

De regio is trots op de leerlingen en scholen die hebben deelgenomen aan deze campagne. De resultaten van een eerste deelname zijn positief: 20% van de punten in Zuid-Holland zijn door VO-leerlingen in de regio AV gespaard, waarvan 18% in Gorinchem. De Uilenhof had de meeste deelnemers en daarna het Lyceum Oudenhoven. De regio AV wil een verkeersveilige regio zijn en blijven, daarom investeert zij continu in verkeersveiligheid onder het motto: Maak van de nul verkeersslachtoffers een punt!. Dit voorjaar komt er mogelijk een vervolg van de Fietsmodus campagne vanuit ministerie, provincie en regio.

1 op de 5 jongeren typt bericht op de fiets

De smartphone speelt een grote rol in het leven van jongeren. Ook als ze aan het verkeer deelnemen. 1 op de 4 jonge fietsers (12-21 jaar) zegt tijdens het fietsen regelmatig tot heel vaak sociale media berichten te lezen en 1 op de 5 schrijft regelmatig tot heel vaak berichten. En zo’n 10% bekijkt regelmatig Youtube-filmpjes op de fiets (bron: NIPO december 2015). Daarom is het niet zo vreemd dat bij 1 op de 5 fietsongelukken waar een jongere bij betrokken is, smartphone-gebruik een rol speelt.

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) vertelde in december dat zij is gestart met de voorbereiding van een wettelijk verbod op appen op de fiets.