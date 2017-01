Frederiek Schouwenaar verlaat raad

Gorinchem – 24-01-2017 – Tijdens de vergadering van donderdagavond werd Jaap Wientjes (VVD) beëdigd al raadslid. Hij volgt hiermee Drs. Frederiek Schouwenaar op, die de politiek gaat verlaten voor haar baan bij de politie.

Zij is naast gemeenteraadslid tevens adviseur bij de Nationale Politie. Hier wordt zij teamchef bij politie Alblasserwaard.

Zij stond bij de landelijke verkiezing op de lijst van de VVD en zou bij de komende verkiezingen Kamerlid worden voor de VVD. In verband met haar nieuwe functie bij de politie, verdween zij van deze lijst.

In een gesprek met de NOS zei zij: “Kiezen tussen die twee banen was een duivels dilemma. ” Ook zegt zij tegen de NOS dat ze na lang twijfelen uiteindelijk voor de politie gekozen heeft, maar sluit niet uit dat ze zich in de toekomst voor de VVD zal inzetten..