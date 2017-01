Uitnodiging voor staande receptie Jansen & Janssen

Gorinchem – 24-01-2017 – Jansen & Janssen nodigen u uit voor een staande receptie in clubgebouw Jansen & Janssen (De Hoofdwacht) op maandag 27 februari 2017 om 15:00 uur. Tijdens de receptie bestaat er gelegenheid om ons te feliciteren. Waarmee? Dat bepaalt u zelf. De consumpties zijn voor eigen rekening. Waarom? Het detective bureau Jansen & Janssen is financieel alles behalve gezond. Al jaren heeft het speurwerk ons om de tuin geleid. Vele onderzoeken worden bedekt met de mantel der liefde of zijn op niets uitgelopen. Ook tobben Jansen & Janssen met een crime passionel. Bianca uit Oudenbosch kan niet kiezen. Dus behalve feliciteren, mag u ons ook een bemoedigend schouderklopje geven of een hart onder riem steken. Geld nemen wij niet aan. Of het moet wel heel erg veel zijn.

Het grootste geschenk wat u die dag kunt meebrengen is uw humeur. Goed geluimd, gevoel voor humor en de bereidheid tot het meezingen van een bekend wijsje. Om het consumeren te stimuleren serveren wij een bittergarnituur. Dat dan weer wel.

Waarom staan tijdens receptie? Jansen & Janssen zijn niet bepaald zittenblijvers. Laat staan stoelklevers. Behalve als er net dat ene biertje teveel gedronken is. Pas dan wordt de barkruk onze grootste vriend. Maar heus: voor diegenen die slecht ter been zijn, zetten wij stoelen klaar. Staan heeft bovendien een voordeel: voor je het weet loop je mee in de polonaise of dans je een kwikstep met de buurvrouw.

Jansen & Janssen zullen tegen het einde van de receptie een toespraak houden waarbij wij onze dankbaarheid uitspreken. Of gastvrouw Pien moet daar een stokje voor steken. Zij is zo langzamerhand wel klaar met al die praatjes van Jansen & Janssen. Veel geschreeuw en weinig wol. Zij wil daden zien. Vandaar deze receptie.