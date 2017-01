Gorinchem – 24-01-2017 – Op 4,5 en 6 mei 2017 brengt Theaterproducties Gorcum een wel heel bijzondere en unieke productie ten tonele in

De Nieuwe Doelen te Gorinchem: “Esther was Joods”.

Deze muziektheatervoorstelling vertelt het verhaal van de ‘Gorcumse Anne Frank’: Esther van Vriesland; een tiener in de Tweede Wereldoorlog, wiens schrijnende verhaal voortleeft dankzij haar dagboek. Esther schreef over het dagelijks leven van een kind in oorlogstijd, met alle hoop en wanhoop over school, vriendschappen, ouders en verliefdheden. Uit haar aantekeningen valt tussen de regels door op te maken hoe zij het toenemende isolement van de joden beleefde.

Haar aangrijpende verslag is nu op indrukwekkende wijze naar het toneel vertaald. Met compleet nieuwe muziek van Izak Boom, liedteksten van Peter Blanker, wordt u op verrassende wijze door de acteurs meegevoerd in de geschiedenis.

“Esther was Joods” is een must-see voor iedereen die het belangrijk vindt dat dit stuk geschiedenis niet vergeten mag worden.

De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 9 jaar

Tickets via www.estherwasjoods.nl