Zanggroep KLINK! op wereldreis tijdens concertreeks

Gorinchem – 24-01-2017 – De Gorinchemse zanggroep KLINK! neemt u mee op een muzikale vliegreis naar verschillende landen op zaterdag 4 en zondag 5 februari. Inchecken doet u bij de Lockhorst in Sliedrecht.

KLINK! is een projectgroep voor fanatieke zangers en zangeressen. Onder leiding van Ruben Weverling zingt KLINK!, onder begeleiding van een live band, diverse meerstemmige arrangementen. Met de concerten in de Lockhorst wordt alweer het zesde projectjaar afgerond. Het belooft een prachtig muzikaal spektakel te worden!

De zanggroep neemt het publiek mee naar vele landen voor een virtuele vlucht over de hele wereld. Melancholie in de Franse paysage, de relaxte sfeer op kleurrijk Jamaica, de passie van opzwepende dansritmes uit Brazilië, de rust op een Grieks vakantie-eiland of de kracht van de natuur in de Afrikaanse savannen… het komt allemaal voorbij en nog veel meer. Natuurlijk wordt Nederland niet vergeten. Al luisterend naar het gevarieerde repertoire vliegt u met KLINK! Airways langs alle wereldcontinenten.

Vliegt u mee? KLINK! zingt zaterdag 4 februari om 15.00 uur en 20.30 uur en zondag 5 februari om 15.00 uur. De ticketprijs is € 15,-

Tickets kunt u bestellen via de website www.groepklink.nl en u kunt ze voorafgaand aan de concerten tegen contante betaling kopen aan de deur bij de Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht. Heeft u geen internet, bel dan 06-44 902 502.

Bovendien verloten wij onder alle concertgasten van het hele weekend een gratis dinerbon voor twee personen, aangeboden door Grieks restaurant Mykonos in Gorinchem.