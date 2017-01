Sharon Ringlever wint opnieuw goud, Yasmine zilver

Gorinchem – 23-01-2017 – Afgelopen weekend was in Amsterdam de tweede districtswedstrijd in de tweede divisie bij het damesturnen. Hierna volgt doorstroming naar de landelijke wedstrijden. In wedstrijd 2 turnde Nicoletta Toumbas in de categorie jeugd 2 supplement D. Nicoletta begon op balk en zette een goede oefening neer. Dit ondanks een val maar wel voor het eerst haar auerbach salto af voor het eerst tot stand geturnd. Verder turnde ze een stabiele wedstrijd, maar ze komt net wat te kort om in dit niveau bovenin mee te doen. Een 22e plaats is niet genoeg om door te stromen naar de landelijke wedstrijden.

In de 3e wedstrijd turnden de junioren supplement C; Eline van Beest, Yasmine Verhagen en Sharon Ringlever. Sharon en Yasmine wisten zich met goud en brons in de vorige wedstrijd al te plaatsen voor de landelijke wedstrijden. Sharon turnde een goede wedstrijd en wist opnieuw overtuigend goud te winnen. Yasmine turnde eveneens stabiel en wist beslag te leggen op het zilver. Eline leverde te veel in op brug en eindigde op een 12e plaats. Sharon en Yasmine zijn zeker geplaatst voor de landelijke wedstrijden. Voor Eline zal het spannend worden.