Vrijwilliger bij het Nationaal MS Fonds

Gorinchem – 23-01-2017 – Onze vrijwilligers zijn onmisbare krachten binnen onze organisatie. Wij zijn heel erg trots op onze vrijwilligers die bijdragen aan de doelstelling van het Nationaal MS Fonds: strijden voor een MS-vrije toekomst en een beter leven voor mensen met MS nu!

Vrijwilliger zijn bij het Nationaal MS Fonds is leuk, inspirerend en geeft je een goed gevoel. Je ontmoet nieuwe mensen, je kunt je ontwikkelen en doen wat bij je past. Wil jij ook jouw talent, ervaring of contacten ter beschikking stellen en zo een bijdrage aan het Nationaal MS Fonds leveren? Word vrijwilliger!

Wat kun je doen als vrijwilliger?

Je bent een belangrijke schakel bij de organisatie van de MS Collecteweek, bijvoorbeeld als collectant, coördinator of bij het inpakken van de collectematerialen bij ons op kantoor in Rotterdam.

Je werkt als logistieke hulp bij het inpakken en verzenden van ons kwartaalmagazine MS Nieuwslijn, een belangrijk middel in de voorlichting over MS.

Je ondersteunt ons in het MS Trainingscentrum, bijvoorbeeld als gastvrouw/-heer of ervaringsdeskundige.

Je zet je op verschillende onderdelen in op onze jaarlijkse evenementen als MS Motion of de MS Dag.

Je geeft voorlichting over de ziekte MS en het werk van het Nationaal MS Fonds op beurzen en informatiemarkten.

Je vindt het leuk om lokale en regionale acties te fotograferen of filmen.

Je bent een kei in het werven van fondsen en nieuwe donateurs en het bedenken en vormgeven van fondsenwervingsstrategieën.

Wat bieden wij?

Het Nationaal MS Fonds biedt vrijwilligers een bijzondere werkomgeving waarin plezier, zelfstandigheid, collegialiteit en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Je wordt als vrijwilliger ingewerkt, begeleid en ondersteund. Je ontvangt van ons een reiskostenvergoeding en wij hebben voor onze vrijwilligers een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Van onze vrijwilligers verwachten wij affiniteit met onze missie en doelgroep.

Help je mee?

Heb je zin om ons vrijwilligersteam te versterken? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator via info@nationaalmsfonds.nl of (010) 591 98 39.