Record aantal exposanten op Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Gorinchem

Gorinchem – 23-01-2017 – Maar liefst 112 exposanten hebben zich ingeschreven voor de aanstaande editie van Vakbeurs Uiterlijke Verzorging op 28, 29 en 30 januari 2017 in Evenementenhal Gorinchem. De beursorganisatie biedt voor iedere branche een eigen programma aan.

Massage-demonstraties

Het activiteitenprogramma richt zich op vijf beautybranches: masseurs, visagisten, schoonheidsspecialisten, pedicures en nagelstylisten. Ieder uur van de beurs zijn er meerdere demonstraties en lezingen. Zo zijn er voor masseurs onder meer de demonstraties ‘Bamboo Massage Lichaam’, ‘Lichaam Magneet Massage’ en ‘Anti-Stress Massage’.

Open trainingen

Het programma voor schoonheidsspecialisten bestaat onder andere uit open trainingen over de fruitmasker machine (nieuw in de Benelux), magnesium en microdermabrasie. Ook is er een lezing te volgen van dhr. Frank Berghuis over ‘Met Zorg Verkopen’. Schoonheidsspecialisten krijgen tips om hun omzet te verhogen en het aanbieden van de juiste oplossingen voor de klant.

De Benelux Make-up Talent

Voor visagisten zijn er volop inspirerende demonstraties te volgen en op zondag 29 januari vindt de wedstrijd ‘De Benelux Make-up Talent’ plaats op de beursvloer. Verder zijn er demonstraties te volgen over snelle dag make-up, bruids make-up en strobing technieken. Tijdens de demonstraties krijgen aanwezigen tips van een professionele visagist.

Demonstraties en lezingen voor pedicures

Speciaal voor pedicures is er een pedicureplein waar belangstellenden demonstraties kunnen bijwonen. Daarnaast worden op de zaterdag en zondag lezingen verzorgd in de lezingruimte. Het programma voor pedicures richt zich op aromatherapie, cryotherapie, nagelbeugels en omnicuten.

NK Nail Art 2017

In samenwerking met Nail Design Magazine en het Nagelgilde worden voor nagelstylistes workshops georganiseerd op het Nagelplein. Op zondag vinden het Nederlands Kampioenschap Nail Art 2017 en Benelux Tipbox 2017 plaats.

Online tickets

Het volledige programma voor schoonheidsspecialisten, visagisten, masseurs, pedicures en nagelstylisten is te vinden op: www.evenementenhal.nl/uv-gorinchem2017. Vakbeurs Uiterlijke Verzorging in Evenementenhal Gorinchem is op 28, 29 en 30 januari 2017 te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen hun e-ticket(s) aanvragen via www.evenementenhal.nl/uv-gorinchem2017.