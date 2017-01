Kennismaken met de Nieuwe Mavo, Havo Junior en TOT

Gorinchem – 23-01-2017 – Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen op zaterdag 28 januari 2017 samen met hun familieleden kennismaken met de Uilenhof, onderdeel van Christelijke Scholengroep De Hoven. De school biedt drie bijzondere onderwijsprogramma’s aan.

Voor leerlingen die een mavo-opleiding willen doen, is er de Nieuwe Mavo. Leerlingen kunnen hier het diploma gemengde of theoretische leerweg behalen. Ze doen dat met een onderwijsprogramma binnen domeinen, waarin vaklessen en projectonderwijs gecombineerd wordt.

Voor leerlingen met interesse in techniek en technologie biedt de Uilenhof binnen de Nieuwe Mavo het bijzondere traject Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) aan. Dit traject biedt leerlingen een versnelde mavo-opleiding met een brede kennismaking binnen en buiten school in een uitdagend onderwijsprogramma met o.a. tekenprogramma’s, Robotgames en projecten als Bouwtalent. Leerlingen krijgen al vanaf het eerste leerjaar het vak technologie. Deze leerlingen kunnen een mavo, mbo en hbo-diploma halen in 9 jaar tijd.

Leerlingen die graag doorgroeien naar de havo kunnen de Havo Junior onderbouw bij de Uilenhof doen. Alle brugklasleerlingen van de school starten in een mavo/havo-klas. Leerlingen die na het eerste jaar verder kunnen gaan met havo volgen het havo 2-programma binnen de Uilenhof. Op die manier krijgen zij extra tijd om in een kleinschalige omgeving nog meer zelfstandigheid en studievaardigheid op te doen om te slagen op havo. Bovendien profiteren de leerlingen van de vormgeving van het onderwijs van de Uilenhof.

Alle leerlingen van de Uilenhof krijgen onderwijs in zes domeinen: Talen, Mens & Maatschappij, Science, Kunst & Cultuur, Loopbaanoriëntatie en Sport & Bewegen. Door de afstemming van de verschillende vakken binnen de domeinen ondervinden leerlingen meer samenhang. Daarnaast kent de Uilenhof domeindagen, waarin de leerlingen door middel van uitdagende projecten binnen en buiten de school hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen.

De Uilenhof heeft op zaterdag 28 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur Open Dag. Op deze dag kunt u vrijblijvend proeven van de sfeer in de school en kunt u alles horen over het onderwijsaanbod. Meer informatie op www.csdehoven.nl