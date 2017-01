Prima resultaten Biesboschzwemmers

Vier Nederlandse records voor BBZ-masters

Maastricht, 20-22 januari 2017 – In het Zuiden van Nederland werden de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 2017 korte baan (#ONMK2017kb) gehouden. Namens de Biesboschzwemmers kwamen Richard Tiemstra, Arjon de Bok, Marjo Goelema en Paul en Annette Wijnja aan de start. Na drie dagen van hard zwemmen mochten zij twaalf medailles naar huis brengen. Naast de medailles kregen nog vier Nederlandse records, dertien Brabantse records, 22 clubrecords en 8 persoonlijke records aanscherping.

Annette was de meest succesvolle deelnemer van het Werkendamse vijftal. Op de 50, 100 en 200 schoolslag en 200 rugslag was zij de beste bij de dames tussen 50 en 54 jaar. Op de 100 rugslag en 100 wisselslag moest zij één zwemster voor zich dulden en op de 100 vrije slag eindigde zij op de vervelende vierde plaats. Op de 200 schoolslag behaalde zij misschien wel haar mooiste prestatie door onder de tijd van het Nederlandse record te blijven. Maar haar tijden op de 100 en 200 rugslag waren goed voor een persoonlijk record en Brabantse records. Ook op de 50, 100 en 200 schoolslag en 100 wisselslag is Annette de snelste Brabantse master in haar categorie

Marjo was op de 50 en 100 schoolslag in hele snelle tijden de beste bij de 45-plussers in Maastricht. Zij was al recordhoudster van Nederland en Brabant op deze nummers, maar in het zuiden wist zij die tijden nogmaals aan te scherpen. Op de 50 meter haalde ze bijna een halve seconde van haar tijd af en op de dubbele afstand ging er ruim zeven tienden van een seconde van het oude record af. Dit waren voor Marjo de snelste tijden van minimaal de laatste tien jaar. Op de 50 en 100 vlinderslag wist Marjo naar het brons te zwemmen.

Arjon behaalde met een vierde plaats op de 50 rugslag zijn beste klassering. Op de 50 rugslag en 50 vrije slag wist Arjon binnen zijn inschrijftijden aan te tikken. Op zijn andere persoonlijke nummers, de 50 vlinderslag en 100 wisselslag, bleef Arjon nipt boven zijn inschrijftijden steken en zal dus zeker voldaan naar huis zijn gegaan.

Voor Paul waren er drie persoonlijke records. Paul wist zich te verbeteren op de 50 en 100 vrije slag en 100 vlinderslag. Vooral zijn verbetering op de vlinderslag van bijna drie seconden stemde hem tevreden. Maar de verbetering op de 100 meter van ruim 0,7 seconden en op de 50 meter van bijna twee tienden waren een mooie opsteker.

Richard startte op twee nummers en wist op beide nummers zich te verbeteren. Op de 100 ‘vrij’ bleef hij voor het eerst binnen de één minuut en 10 seconden en op de 50 schoolslag ging er 0,7 seconden van zijn tijd af. Op dit nummer behaalde hij ook zijn beste klassering.

Naast de individuele starts waren er ook nog twee estafette starts, de 4×50 wisselslag en vrije slag, en in beide gevallen ging de winst naar de Biesboschzwemmers toe. Op de wisselslag estafette was het doel het verbeteren van het Nederlandse record en dit lukte ruimschoots. Annette begon met een dik persoonlijk record en de tijden van Marjo, Arjon en Paul waren ook sneller dan hun inschrijftijden waardoor zij anderhalve seconde sneller waren dan het oude record. Op de vrije slag estafette was het verschil met de nummer twee ongeveer acht seconden en wisten alle vier na drie dagen van zwemmen nog snelle tijden te noteren.

Het volgende toernooi voor de masters is de lange baan editie van de Nederlandse Kampioenschappen in mei van dit jaar. De locatie is dan het Pieter van den Hoogenbandzwemstadion in Eindhoven en dit zal voor enkele zwemmers dan een voorbereiding zijn op de Wereld Masters Kampioenschappen die in augustus in Budapest, Hongarije gehouden gaan worden.

Opnieuw clubrecords voor Tess Vonk

Andel, 21 januari 2017 – In AquaAltena vond het afgelopen weekend de derde wedstrijd van het Swimkick/Minioren circuit plaats. Samen met zwemmers van Bijtelskil, De Warande, Den Doorn en ZVDO hebben 26 zwemmers van de Biesboschzwemmers gestreden om goede tijden op de klokken te zetten. Naast de twee clubrecords van Tess Vonk werden er ook nog 21 persoonlijke records genoteerd.

Tess mocht starten op de 50 vlinderslag en 100 rugslag. Op de vlinderslag was het oude record in 2008 gezwommen en Tess is in 2009! geboren. Tess zwom vier seconden sneller dan het oude record. Op de 100 rugslag was er nog geen tijd genoteerd, maar met haar eindtijd had ze bij de 11 en 12 jarigen goed mee kunnen doen. Naast Tess zwommen ook Andrea van Oord, Lars de Kooter en Leonard Oevermans hetzelfde programma. Zij deden dit alle drie heel goed zonder diskwalificaties. Voor alle vier gold dat ze deze nummers voor het eerst zwommen.

Celine Besselink, Leandra van Oord, Hannelie de Raad, Romée van Rossem, Jan-Bart Verheij en Margonda Versluis zwommen hetzelfde programma. Op de vlinderslag wist Hannelie zich niet te verbeteren, terwijl op de rugslag allen een persoonlijk record zwommen. Margonda zwom beide nummers voor het eerst en voor Celine gold dit op de rugslag.

Van de andere zestien zwemmers wisten de meesten hun tijden aan te scherpen en in sommige gevallen werden tijden voor het eerst genoteerd. Yara Besselink verbeterde zich op de 50 rugslag met ruim drie seconden. Voor Sjack en Emma van Es waren er drie persoonlijke records. Beide waren sneller dan ooit op de 25 schoolslag en op de 25 vrije slag was Sjack ook nog sneller dan ooit. Rens Lisman was op de 50 rugslag voor het eerst binnen de minuut weer terug bij de finish. Kathy Maas verbeterde zich met bijna vier tienden van een seconde op de 50 ‘vrij’. Emma van der Spoel was net als Sjack sneller dan ooit op de 25 ‘school’ en ‘vrij’, terwijl Mirthe Verheij dit lukte op de vrije slag sprint. Hannah Vink zwom op de 50 vrije slag een persoonlijk record van bijna vier seconden en dit terwijl ze de vrije slag niet de leukste slag vindt. De laatste persoonlijke records waren voor Sira Visser. Zij verbeterde zich op de 25 ‘vrij’ met twaalf seconden en op de schoolslag ging er bijna drie seconden van haar tijd af.

Wies Visser en Tessa Mandemakers debuteerden tijdens deze wedstrijd in het wedstrijdzwemmen. Beide deden dit heel goed en hun gezichten te zien zullen we ze vaker aan wedstrijden zien deelnemen.

Begin april is de laatste wedstrijd van dit circuit en dan zijn de Biesboschzwemmers de organisatoren in Sliedrecht.