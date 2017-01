Waterpoloheren winnen in doelpuntenfestijn

Gorinchem – 23-01-2017 – In Gorinchem heeft koploper De Linge/PCG in een doelpuntenfestijn (18 – 10) afgerekend met naaste concurrent Niemo. De koppositie van de Gorcums – Leerdamse combinatie is hiermee flink verstevigd.

De wedstrijd tussen deze twee titelkandidaten werd niet de thriller die op voorhand verwacht werd. Een mogelijke reden hiervoor was dat de sterspeler van Niemo ontbrak. De Linge/PCG begon daarbij uitstekend aan de wedstrijd. De ploeg liet zien dat het over meer snelheid beschikt en kwam op een ruime 6 – 1 voorsprong.

Het middendeel van de wedstrijd was van De Linge/PCG zijde ronduit matig. De verdediging oogde niet scherp en Niemo kon veel doelpunten maken door schoten uit de tweede lijn. De thuisploeg bleef echter zelf ook scoren, dus echt spannend werd het niet. In de laatste periode was Niemo gebroken en kon De Linge/PCG nog aan het doelsaldo werken. Opvallend was dat alle spelers van De Linge/PCG een aandeel hadden in de score. Zelfs keeper Sjoerd den Breejen pakte zijn doelpunt mee. Hij knalde de bal direct op doel toen de keeper van Niemo nog niet goed op zijn positie lag.

Volgende week speelt De Linge/PCG weer in Gorinchem, om 16:00 tegen ZPC Rotterdam.

Doelpuntenmakers: Mark van den Brom 3, Rimmer Genee 2, Victor Visser 2, Robbert van Gool 2, Tjerk Noorduyn 2, Chiel den Otter 2, Timon den Breejen 1, Sjoerd Breejen, Nicky Advokaat 1, Martin Middelkoop 1 en Menno Cloostermans 1.