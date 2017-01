Kleuter met voet tussen draaideur

Gorinchem – 22-01-2017 – Zondagmiddag kwam een kleuter (jongen van 3 jaar) met het voetje tussen een draaideur. Dit gebeurde in het gebouw van de vluchtdelingenopvang aan de Vroedschapstraat(voormalig belastingkantoor).

De brandweer vroeg hierbij assistentie van een speciaal hulpverleningsteam. Het bleek geen gemakkelijke taak, want men was bijna 1 uur bezig om de kleuter te bevrijden. Per ambulance is de kleuter naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe hij tussen de deur was gekomen is niet bekend en ook over de verwondingen is nog geen uitsluitsel.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem