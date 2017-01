Gorinchem – 22-01-2017 – Wat het weer betreft is er niets te klagen in dit weekend. Best wel koud met een paar graden boven 0, maar dit werd ruim goed gemaakt door en stralende zon.

En zo kon het gebeuren dat we op dezelfde dag mensen heerlijk buiten op het terras zagen zitten, slechts een paar honderd meter de Lingehaven dichtgevroren zagen en op de sloten in Gorinchem de kinderen zich vermaken op de schaats.

De foto’s laten het u zien.