The Seventies goed bezocht

Gorinchem – 22-01-2017 – Zaterdag 21 januari was het goed druk in het Gorcums museum. Terwijl de tentoonstelling toch nog tot half maart te bezichtigen is. Twee andere zaken lokte toch publiek naar de Grote Markt. Ten eerste het prachtige weer, ondanks de toch lagere temperatuur, lokte uit tot verblijf op het terras buiten waar het uit de wind in de zon goed toeven was.

Daarnaast was in het museum voor het eerst een soort tekenmarathon, een wereldwijd evenement waarbij mensen bij elkaar komen om samen te tekenen op locatie. Deze zogenaamde ‘sketchcrawl’ trok diverse tekenaars die vaak familie of kennissen meenamen. Voor deze laatsten natuurlijk de kans om gelijk The Seventies te bekijken en tussendoor het werk van de tekenaars te bekijken.

Diversen maakten er een gezellige dag van door tussen de bedrijven door samen fijn te gaan eten bij de buren in restaurant ’t Oude Stadthuys. Een van de regels was tenslotte: Neem je schetsboek mee, wat tekenmateriaal, misschien een vouwkrukje, gaat ergens zitten en tekent wat je ziet. Dat kun je een kwartier doen, maar ook zes uur lang. Je hoeft geen tekentalent te hebben, het gaat om het plezier.