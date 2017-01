Makkelijker kunnen we het niet maken…….wel……

Deze week ging de telefoon. Op het paneel is te zien, dat de beller zijn nummer verbergt. Onbekend dus wie het is.

Nu ben ik daar altijd voorzichtig mee, want er gebeuren tegenwoordig zoveel rare dingen via de telefoon. Ik meld mij met “Hallo,” de beller maakt zich niet bekend, dus ik ook niet. Na mijn “Hallo” zegt een stem: “Met de Belastingdienst”. Die stem ken ik, dat is mijn schoonzoon die er genoegen in schept om zijn schoonvader voor de gek te houden. Ik zal hem krijgen. “Met de directie van Gorkums Nieuws” antwoord ik. Aan de andere kant van de lijn blijft het even stil. “Met de directie van Gorkums Nieuws”, antwoord ik weer. De stem antwoord: “Maar met wie spreek ik?” Ik gooi het roer om en antwoord: “Ik hoor u niet zo goed, belt u mij nog maar een keer,” en voor hij weer antwoord kan geven breek ik het gesprek af.

Twee minuten gaat de telefoon weer. “Hallo”, zeg ik weer en krijg nu als antwoord “U spreekt met Jan N…… van de belastingdienst. “Hoe is uw naam?” Daar trap ik niet in schoonzoon”, denk ik en antwoord: “Piet Kleine, de vroegere schaatser.” Mijn schoonzoon begint zowaar te hakkelen en vraagt voorzichtig: “Ik heb hier telefoonnummer 018.-………., is dat van u? “Nee hoor, dat heeft u verkeerd gedaan,” antwoord ik, “geeft niets hoor, kan de beste overkomen.” en leg de hoorn neer.

“Die heb ik lekker tuk, “denk ik.

De telefoon gaat weer en weer onbekend nummer. “Hallo”. “Ik weet zeker dat ik het goede nummer heb gedraaid en nu krijg ik u weer.” klinkt het een beetje benauwd. Ik zal hem hebben en zeg: “Hoezo bedoelt u..nu heb ik u weer, heeft u mij al meer gebeld dan?” Antwoord: Ja, al twee keer.”

Het zweet breekt mij uit, ik weet opeens niet zeker meer of ik mijn schoonzoon wel aan de lijn heb. Nu begin ik te hakkelen. “Bent u soms echt van de belastingdienst”. Verdoofd hoor ik zijn vraag: “Ja en ik heb een vraag over uw aangifte van 20..”.

Na de uitleg aan de inspecteur dat ik dacht mijn schoonzoon, die mij altijd voor de gek probeert te houden, aan de lijn te hebben kunnen we er samen toch om lachen. ook zijn vraag over mijn aangifte werd goed afgerond. Ik kreeg zelfs tips van hem.

“Makkelijker kunnen we het niet maken, maar we hebben wel gelachen” durf ik nu weer tegen hem te zeggen en leg de hoorn neer. Er is niet meer gebeld.