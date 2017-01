Nederlaag met perspectief

Gorinchem – 22-01-2017 – Vanmiddag speelde SVW het laatste oefenduel in de aanloop naar de topper tegen Sleeuwijk, die volgende week zaterdag op het programma staat. Tegenstander vandaag was tweedeklasser Meerkerk. De ploeg van trainer Theo de Boon is een stabiele ploeg, die momenteel op de zesde positie staat in de sterke 2e klasse F. SVW kende door blessures een flinke lijst afwezigen, waardoor vooraf al vaststond, dat de ploeg een lastige middag tegemoet zou gaan.

In de eerste helft was het uitsluitend Meerkerk, dat de maat sloeg. De streepjes konden zich geen kansen creëren. De thuisclub gaf ook niet veel kansen weg, maar moest toch twee doelpunten toestaan. In de 25e minuut ontving Bart Koomans de bal vanaf de linkerflank. Koomans schoot uit de draai fraai raak, in het dak van het doel, 0-1. Vlak voor rust was het nogmaals raak voor de Meerkerkse formatie. In de 41e minuut kreeg Wilmar van Bruggen alle tijd en ruimte om aan te leggen. Hij faalde niet in de afronding, 0-2.

Na rust een beter en feller SVW. In de 52e minuut kreeg Kulubrhan Frezghi een opgelegde kans om de aansluitingtreffer te maken. Oog in oog met doelman Wilco den Tuinder, schoot Frezghi de bal van dichtbij hoog over het doel. Na iets meer dan een uur liet Fitim Meha zich zien met een vlammend schot, dat werd getoucheerd door een Meerkerkse verdediger en daardoor net naast het doel verdween. In deze fase voerde SVW de boventoon en had het ook zeker een doelpunt verdiend. Die goal viel echter aan de overzijde. Bart Koomans ontving de bal op rechts en schoot beheerst in de verre hoek binnen, 0-3.

De tweede helft van de wedstrijd bood zeker aanknopingspunten richting de topper tegen Sleeuwijk, al zal SVW tegen de goed voetballende en fysiek sterke Sleeuwijkers zeker beter voor de dag dienen te komen. De afrap van SVW – Sleeuwijk is volgende week zaterdag om 14.30 uur.

Zaterdag 21 januari 2017

SVW – Meerkerk 0-3 (0-2)

25. Bart Koomans 0-1

41. Wilmar van Bruggen 0-2

80. Bart Koomans 0-3