Schaaknieuws Schaakclub de Giessen en Linge

Interne competitie

Jaco Vonk speelde tegen Louis Rutgers een wisselvallige partij waarbij hij niet altijd zijn kansen goed waarnam. Ditzelfde gold overigens voor Louis. In een volledige gelijke stelling in het eindspel toonde Jaco zich handiger in de tijdnoodfase en trok de partij naar zich toe.

Wim Rietveld bood lange tijd goed tegenspel tegen Henk Boot. In het middenspel met ongelijke lopers maar met de dames nog op het bord zag Henk kans Wim onder druk te zetten. In combinatie met zijn tijdsvoordeel voerde Henk de druk verder op en dwong Wim daarmee tot enkele onnauwkeurigheden. Toen Wim vervolgens een pion verspeelde was het voor Henk niet moeilijk meer om de partij over de streep te trekken.

Eddy Korevaar kwam met voordeel uit de opening tegen Bram Capelle. Bram verdedigde daarna erg goed en hoe Eddy het daarna ook probeerde, Bram bleef fier overeind! Een knappe prestatie van Bram.

Tim Schakel kwam met kleine middelen tot voordeel in zijn partij tegen Hans Karelse. In de overgang van het midden- naar het eindspel dacht Hans zich gedwongen te zien om de kwaliteit te geven, maar hiermee hielp hij zijn tegenstander aan het verder uitbreiden van zijn voordeel. De blunder in de slotfase van zijn partijen in de laatste twee ronden kon Tim nu wel voorkomen en met nauwkeurig spel wist hij zijn voordeel tot winst te verdichten. Het derde team wist het niet bol te werken in zijn wedstrijd tegen Acquoy 1. Met een 5-3 nederlaag bleven de punten bij de tegenstander. Remises waren er voor Mark Couwenberg en Bert van Geldere. Rob van Driel en Henk van Houwelingen wonnen hun partij.