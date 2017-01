Megacontract voor Van Oord in windpark East Anglia ONE

Gorinchem – 22-01-2017 – ScottishPower Renewables (onderdeel van de Iberdrola Group) heeft het contract voor het transport en de installatie van 102 jacketfunderingen voor het Engelse offshore windproject East Anglia ONE gegund aan Van Oord. Dit is het grootste aantal jackets met drie poten ooit geïnstalleerd in een offshore windpark.

Het East Anglia ONE offshore windpark ligt in de zuidelijke Noordzee, 45 kilometer ten zuidoosten van de stad Lowestoft, Engeland. Het offshore windpark heeft 102 Siemens 7MW windturbines en levert een vermogen van in totaal 714 MW. Wanneer het windpark in 2020 operationeel is, zal het duurzame energie leveren aan 500.000 huishoudens.

Van Oord is verantwoordelijk voor de logistiek en het transport van alle jacketfunderingen en palen van de verschillende leveranciers naar de opslaghaven in Vlissingen. Van daaruit worden de funderingen getransporteerd en geïnstalleerd met een installatieschip. De uitvoering vindt plaats tussen half april en eind oktober 2018.