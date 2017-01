Museum zoekt bijzonder borduurwerk

Gorinchem – 21-01-2017 – Museum De Koperen Knop heeft al heel wat reacties gekregen op de oproep voor materiaal voor de voorjaarsexpositie 2017. Het belooft een heel innovatieve expositie te worden, waarbij een alledaags onderwerp vernieuwend wordt gebracht en feitelijk naar een hoog abstractieniveau wordt getild. Aanmelden is nog steeds mogelijk en u wordt nadrukkelijk gevraagd om ook te reageren als u nog bezig bent met het maken van een borduurwerk. Aan de expositie is ook een wedstrijdelement gekoppeld. Als u wilt meedoen kunt u een aanmeldformulier aanvragen of dit printen vanaf de website van het museum. U kunt ook naar het museum bellen en vragen of u een formulier krijgt toegestuurd.

Steekspel is de titel van de expositie, die kan worden bezocht van 1 april tot en met 10 juni 2017. Naast de inzendingen van deelnemers aan de wedstrijd komt op de expositie ook de geschiedenis van de borduurkunst uitgebreid in het voetlicht te staan. Borduren leeft; het is momenteel weer in. Er is een hernieuwde belangstelling voor borduren. Niet alleen bij vrouwen, maar ook steeds meer mannen gaan zich toeleggen op dit kunstige naald- en draadwerk. Machinaal borduurwerk is ook welkom. De opzet is dat er alleen nieuw werk op de expositie te zien is, dat nog niet elders tentoongesteld is geweest. Het museum hoopt dat velen met verrassend borduurwerk op de proppen komen, in allerlei varianten en soorten.

Inschrijven kan tot en met 31 januari 2017. De expositiecommissie beoordeelt alle formulieren en reageert hier zo nodig op. De opening van de expositie is op zaterdag 1 april 2017. Aan de wedstrijd van de expositie zijn twee soorten prijzen verbonden, een publiekprijs en een juryprijs. Een deskundige jury zal zich uitgebreid over de inzendingen buigen en het publiek dat de expositie bezoekt krijgt de gelegenheid om door middel van de invulling van kaartjes aan te geven welk werk zij voor een prijs in aanmerking willen laten komen.

Voor kinderen tot en met 14 jaar komt er bij de expositie een exclusieve kidshoek en voor hen is er ook een speciale kidsprijs beschikbaar, die eveneens door zowel een jury als het publiek wordt bepaald.

Ook is het mogelijk dat u als inzender het werk te koop aanbiedt. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden, die u kunt lezen in het aanmeldformulier. De scholen in de regio zullen een aparte uitnodiging krijgen om aan de expositie en de wedstrijd mee te doen.

Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is gevestigd op het adres Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam en is open van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor inlichtingen: www.koperenknop.nl, koperenknop@planet.nl of 0184-611366.