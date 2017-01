Vrijwilligersvacatures in het museum

Gorinchem – 21-01-2017 – In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam zijn op dit moment weer een aantal zeer gevarieerde vrijwilligersfuncties vacant. Door uitbreiding en aanpassing van activiteiten en doordat een aantal vrijwilligers met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan.

Werken in Museum De Koperen Knop is een verantwoorde functie, die erg veel voldoening geeft. U heeft niet alleen te maken met uw collega-vrijwilligers, maar ook met het publiek en dat komt overal vandaan. En elke bezoekers heeft zijn eigen achtergrond en komt met zijn eigen verhaal.

In Museum De Koperen Knop zijn veel gevarieerde functies, dus is er altijd wel iets voor u bij. Op dit moment is de meeste behoefte aan vrijwilligers voor de volgende taken en werkzaamheden:

Assisisteren bij de voorbereiding en inrichting van exposities

Verzorging van het interieur van het museum

Suppoostenwerkzaamheden

Het ontvangen van groepen

Cateringwerkzaamheden

Diensten draaien in de theetuin

Educatiewerkzaamheden en het begeleiden van schoolgroepen

Voorbereiden en assisteren van werkzaamheden binnen de Activiteitencommissie.

Als u een bijdrage wilt geven aan de verdere verwezenlijking van het cultureel en historisch erfgoed van de Alblasserwaard, bereid bent om aan te pakken en enige affiniteit heeft met de Alblasserwaard, wordt uit uitgenodigd om contact op te nemen met de museumdirecteur, Alida Ambachtsheer. Dat kan per email koperenknop@planet.nl of per telefoon 06-14148618. Iedere nieuwe vrijwilliger krijgt interne begeleiding en indien van toepassing een interne opleiding.