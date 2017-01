Gorinchem – 21-01-2017 – Iedereen heeft wel zio’n filmklassieker die je nooit meer vergeet… La vita è bella is zo’n film.

La vita è bella (Nederlands: Het leven is mooi) is de titel van een Italiaanse tragikomedie uit 1997, geregisseerd door Roberto Benigni. De hoofdrollen worden gespeeld door Roberto Benigni zelf als Guido Orefice, Nicoletta Braschi als zijn echtgenote Dora en Giorgio Cantarini als zijn vijfjarig zoontje Giosué.

Guido Orefice is een Joodse man vol vitaliteit en vrolijkheid. Hij verlaat het platteland om zijn geluk te beproeven in de stad. Onderweg ontmoet hij Dora en vanaf het eerste moment is hij verliefd op haar.

Enkele jaren later is Guido met Dora getrouwd en hebben ze een klein zoontje. Ze leven tevreden samen, Guido heeft inmiddels de boekwinkel die hij wilde en ze trekken zich weinig aan van het toenemende antisemitisme in hun land.

Dan, als hun zoontje Giosué jarig is en bezoek zal krijgen van Dora’s moeder, vindt die met haar dochter een leeg huis: Guido en Giosué zijn samen met Guido’s oom opgepakt door de Duitsers om afgevoerd te worden naar een naziconcentratiekamp. De katholieke echtgenote van Guido, Dora, wil haar gezin niet in de steek laten en besluit met hen mee te gaan.

Guido tracht Giosué na opname in het concentratiekamp te beschermen door de verschrikkelijke waarheid achter te houden. Hij doet alsof het kamp eigenlijk het decor van een moeilijk spel is, waarin de gevangenen spelers zijn die meedoen voor een hoofdprijs. Daarbij stelt Guido alles in het werk om de schijn op te houden en het verblijf in het kamp zo aangenaam mogelijk te maken.

Dinsdag 24 januari - 20 uur Kaartje: €.7,50, incl. kopje thee of koffie bij binnenkomst