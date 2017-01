Cursus kunstgeschiedenis

op de foto: voorbeeld Mondriaan

Gorinchem – 21-01-2017 – Na de geslaagde en drukbezochte cursussen als Inleiding Kunstgeschiedenis en Symboliek in de Kunst wordt nu een nieuwe cursus aan het aanbod in Gorinchem toegevoegd. De cursus ‘Verdieping – 8 kunstenaars’ is een achtdelige lezingenreeks waarin, zoals de titel al doet vermoeden, acht kunstenaars centraal staan. Het is wederom een laagdrempelige cursus waarbij iedereen kan instromen en voorkennis van de kunstgeschiedenis niet noodzakelijk is.

n de cursus 8 Kunstenaars komen verschillende kunstenaars aan bod, waarbij wordt gekeken naar waarom deze meesters zo belangrijk of beroemd zijn geworden. Elke les zal worden gewijd aan één kunstenaar. Zo zal Bernini worden besproken en wordt daarbij gekeken naar de uitbundige kunst van de contrareformatie. Titiaan zal worden geplaatst tussen de bekende Venitiaanse kunstenaars en in de lezing over Rembrandt zal zijn werk worden vergeleken met andere Gouden Eeuw kunstenaars. Door deze benadering zal duidelijker worden waarom grote namen nu eigenlijk zo groot zijn geworden, en wat hun werk onderscheidend maakt. Verder komen onder andere Jeff Koons, Mondriaan en Jan van Eyck voorbij. De cursus start op woensdag 1 maart en vindt plaats in de passende locatie Het Gorcums Museum. Duur van de cursus: 8x woensdagochtend, 11.00-13.00 uur.

Inschrijven kan via: www.klu.nl/gorcum