Groots Telekids Familie Feest tijdens Pinksteren 2017

Gorinchem – 20-01-2017 – Donderdag 19 januari presenteerden Van Hoorne Entertainment en RTL Telekids in Evenementenhal Gorinchem het Telekids Familie Feest! Landelijke en lokale pers waren massaal toegestroomd naar deze verrassende presentatie. De officiële opening werd gedaan door Michael van Hoorne, producent van het Telekids Familie Feest, samen met kinderen uit het publiek. Met een druk op de rode knop brak het podium spektakel los. Vrijwel alle karakters en TV- helden die met Pinksteren te zien zijn waren van de partij.

“Het is te gek dat wij kunnen samenwerken met een partij als RTL Telekids en zo meer dan 10 verschillende karakters en TV-helden tijdens het concert kunnen laten optreden. We hopen 30.000 gasten te mogen ontvangen in deze hal, waar naast het concert heel veel activiteiten op het indoor Telekids Plein worden georganiseerd. Zo is het echt een uitje voor de hele familie”, aldus Michael van Hoorne, trotse producent van dit evenement.

HET FAMILIEFEEST VAN HET JAAR

In Evenementenhal Gorinchem wordt met Pinksteren een groot podium geplaatst. Gedurende de concerten kan het hele gezin genieten van verschillende optredens van o.a. Thomas de Stoomlocomotief™, Brandweerman Sam, Assepoester, Sneeuwwitje, Rapunzel, Ernst en Bobbie, Fien & Teun, Wardo Wonder, Jul & Julia, Raak! en vele anderen.

Er worden dagelijks drie concerten gegeven. Vanaf één uur voor aanvang van het concert tot één uur na afloop van het concert kan men zich vermaken op het indoor Telekids Plein, waar tevens diverse verkooppunten van eten, drinken en merchandise te vinden zijn. Na de show kunnen de kinderen met hun idolen op de foto tijdens de uitgebreide Meet & Greets. Ook kan men na afloop nog uitgebreid nagenieten op het boerderijplein waar kinderen pony kunnen rijden, koeien mogen melken en een kijkje kunnen nemen op de televisieset van Fien & Teun. Het boerderijplein is de hele dag geopend.

Het Telekids Familie Feest is voor families met kinderen vanaf 2 jaar en vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem tijdens het Pinksterweekend van za 3 juni, zo 4 juni en za 5 juni 2017. Tickets verkrijgbaar vanaf € 15,00 tot € 25,00 via www.vanhoorne.com/tickets