Gorinchem – 20-01-2017 – De Windroos in Gorinchem houdt woensdag 1 februari een open dag. De Windroos is een VMBO school met twee afdelingen; Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen.

Ook is de school inmiddels gestart met een nieuwe richting; Media en Vormgeving.

Belangstellenden kunnen tijdens de open dag snuffelen in de klaslokalen en in de praktijkruimtes, praten met leraren en leerlingen en meedoen aan activiteiten die aan bod komen op de Windroos.

De open dag op de Windroos is woensdag 1 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. De Windroos is gevestigd aan de Konigin Wilhelminalaan 2 in Gorinchem