Overwintering grootoorvleermuizen, baardvleermuizen en watervleermuizen.

Regio – 20-01-2017 – In KunstFort Asperen overwinteren grootoorvleermuizen, baardvleermuizen en watervleermuizen. Bijzondere dieren die hoge eisen stellen aan hun plek, het fort heeft een specifiek ‘grotklimaat’ waar ze het heerlijk toeven vinden. Ecoloog en fotograaf Wiegert Steen van de Liniewacht is net klaar met de jaarlijkse telling en vertelt tijdens het Cultuur Café op zondag 5 februari alle ins en outs over de vleermuizen langs de Diefdijklinie. Start om 14.30 uur, gratis entree.

Het gaat goed met de vleermuizen in KunstFort Asperen, het worden er ieder jaar wat meer. Het hele jaar door gebruiken de dieren het fort en wanneer ze een plek gevonden hebben voor de winterslaap hangen ze maandenlang ondersteboven aan het plafond. Met de klauwen aan hun achterpootjes hechten ze zich aan de wand. De meeste vleermuizen zijn heel honkvast en hangen elk jaar precies op dezelfde plek, ieder dier heeft zo z’n eigen voorkeur.

Liniewachter Wiegert Steen weet alles over de vleermuizen die leven in het fort en in de groepsschuilplaatsen aan de Diefdijklinie. Hij vertelt, laat vleermuizenkasten, foto’s en filmpjes zien en neemt je mee over het fortterrein.

De Liniewacht is een groep vrijwilligers die zich sinds 2014 inzet voor de natuur en het landschap van de Diefdijklinie, onderdeel van de veel grotere Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Liniewacht onderhoudt, beheert en monitort unieke locaties van de Diefdijklinie. De forten en de tientallen groepsschuilplaatsen hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar ook een ecologische waarde. Door kleine aanpassingen in en om deze gebouwen kunnen vleermuizen hier nu ongestoord overwinteren. Elk jaar worden ze geteld door de Liniewacht, altijd rond hetzelfde tijdstip en met dezelfde methode, dat geeft een goed inzicht in de trend.