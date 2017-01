Tweede Music & Spoken Word middag in XINIX Nieuwendijk

Gorinchem – 20-01-2017 – Zondagmiddag 19 maart van 14.00 uur tot 18.00 uur organiseert popcollectief SLIM i.s.m. het N.D.P. de tweede Music & Spoken Word middag in XINIX,. In het café op de eerste etage wordt een podium ingericht voor de optredens van muzikanten, verhalenvertellers, schrijvers, dichters en rappers. Deelname is vrij, omdat geen beperkingen aan de deelnemers wordt opgelegd. Het wordt een luisterrijke middag. Tijdens de pauze is er ruim gelegenheid voor de muzikanten en woordkunstenaars om met elkaar kennis te maken. Hierdoor kan er zo maar spontaan een mooie songtekst of poëtische muziek ontstaan.

Aanmelden

XINIX is te vinden aan Doornseweg 2b te Nieuwendijk. De organisatie wil graag een idee hebben van het aantal deelnemers en vraagt daarom belangstellenden zich NU AL op te geven. Dat kan bij troubadourbertan@planet.nl (Bertan van der Veer) en bij info@marcelvaandrager.nl .