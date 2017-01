Bibliotheek Gorinchem gaat ‘buiten het boekje’

Oproep om eigen exemplaren in te leveren om uit te lenen

De eerste titels

De oproep geldt voor een aantal specifieke titels. Het is niet de bedoeling dat er andere boeken uitgeleend worden aan de bibliotheek. Het gaat nu om de volgende titels:

Dichterbij dan je denkt – Elizabeth Musser

Pogingen iets van het leven te maken – Hendrik Groen

Zodra er minder vraag naar is, komen de privé-exemplaren weer naar huis. Als het experiment een succes is, volgen andere populaire titels.

Hoe het werkt

Heb je een van bovenstaande boeken op de plank? Lever dit dan in bij balie in de Bibliotheek aan de Groenmarkt. Bij het inleveren vul je een klein formulier in waarmee geregistreerd wordt wie de eigenaar is, voor welke periode je het boek uitleent aan AanZet en of je het terug wilt. Het boek logeert voor een periode van minimaal 6 weken, langer mag ook. Wil je een andere boek terug? Dat kan ook. Dat is dan een verrassing! Om een boek uit te lenen aan AanZet hoef je geen lid te zijn. Er wordt goed op het boek gepast: met een RFID chip registreren we de eigenaar én de lener. Als het uitgelezen is en de wachtrij geslonken is, wordt het boek weer thuisbezorgd. Voor meer informatie kun je terecht bij de balie van de bibliotheek aan de Groenmarkt.