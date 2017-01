Voorstellingen komende week in theater ‘t Pand.

Vrijdag 27 Jan.

Aanvang 20.30

Inkom € 9.50

Jan van Maanen – VOOR ALLES

Jan van Maanen, winnaar van de Wim Sonneveldprijs, door kenners en pers uitgeroepen tot ‘uitvinder van het Retro-Cabaret’ en ‘erfgenaam van De Grote Drie’, schaamt zich in zijn nieuwe programma VOOR ALLES niet voor zijn imago.

Jan van Maanen zingt gul, speelt rijk en ruig en zal u laten lachen om niets (of: alles). Hij trekt zich daarbij weinig aan van de zogenaamde tijdgeest, doet alles in zijn eigen tempo want, zo zegt hij: ‘Ik ben de tijd, u, wij zijn en maken de tijd’. Zijn compassie lijkt grenzeloos, hij omarmt iedereen en gunt iedereen alles. Bij Jan mag je roken, vuurwerk afsteken, daarover zeuren, jezelf zwart schminken, daarover zeuren, mensen beledigen, gekwetst zijn, ballonnen oplaten, Eskimo’s Eskimo’s noemen en geloven dat de overheid het beste met je voor heeft. Alles mag, op eigen risico. Jan van Maanen, naast -in zijn eigen woorden- ‘romantisch-decadent cabaretier’ o.a. ook dirigent, componist en schilder, wordt door velen inmiddels liefdevol beschouwd als Cabaretier des Vaderlands.

Zaterdag 28 Jan

Aanvang 20.30

Inkom € 9.50

Emiel van der Logt – Stop met Huilen

Aanstormend cabarettalent Emiel van der Logt heeft na de finalistentournee van Cameretten 2014 de smaak van het theater te pakken! In het nieuwe seizoen staat hij met zijn eerste avondvullende voorstelling Stop met Huilen in de Nederlandse theaters.

In zijn debuutprogramma Stop met Huilen gaat Emiel werkelijk alle kanten op: Van gek worden van je kinderen, tot geluk, bedrog, de dood en zelfs stelende bejaarden. Van lekker luchtig naar zware shit – en weer terug. Zonder filter en met een grap. Want hoe erg je ook denkt dat je leven is… er valt altijd wat te lachen. Stop met huilen.

Emiel maakt stand-up comedy zoals het bedoeld is: zo veel mogelijk grappen!

Dinsdag 31 jan

Filmhuis

Aanvang 20.15

Entree € 7.00 incl. kopje koffie of thee

El Boton de Nacar

De oceaan bevat de geschiedenis van de gehele mensheid. De zee bezit alle stemmen van de aarde en degenen die afkomstig zijn uit de ruimte. Water krijgt impulsen van de sterren en stuurt die door naar levende wezens. Water, de langste grens in Chili, bezit ook het geheim van twee mysterieuze knoppen die werden gevonden op de oceaanbodem. Chili, met zo’n 2670 mijl aan kust en de grootste archipel ter wereld, heeft een bovennatuurlijke landschap.