Holocaust Herdenking Gorinchem

Gorinchem – 19-01-2017 – Zondag 29 januari 2017 is de jaarlijkse Holocaust Herdenking in Gorinchem.

Op die dag herdenken we de bevrijding van het kamp Auschwitz in Polen nu 72 jaar geleden. Belangstellenden kunnen zich vanaf 13.30 uur verzamelen in het kerkgebouw aan de Driekoningenstraat 2 te Gorinchem. Om 14.00 uur zullen we in een stille tocht lopen naar het monument aan het Melkpad waar de burgemeester, de heer G.Veldhuijzen, u welkom zal heten. Na enkele toespraken is het mogelijk om bloemen te leggen bij het monument.