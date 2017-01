Maak kennis met vrijwilligersorganisaties

Gorinchem – 19-01-2017 – Op donderdagavond 26 januari kunt u in het Kringloopcentrum kennismaken met vrijwilligersorganisaties in Gorinchem die op zoek zijn naar vrijwilligers.

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk, kom dan ook! U komt dan in contact met medewerkers van Humanitas, Kringloopcentrum, Repair Café, Stichting Theater de Nieuwe Doelen, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en het Vrijwilligerssteunpunt.

De inloopavond is in het Kringloopcentrum, Boezem 1 in Gorinchem. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar. Om 19.15 uur start het programma.

Graag tot ziens op 26 januari. Elke bezoeker krijgt een klein cadeautje