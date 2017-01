Ruim 11.000 bezoekers voor &Trendz Voorjaar Gorinchem

Gorinchem – 18-01-2017 – In totaal bezochten 11.315 geïnteresseerden op 15, 16 en 17 januari &Trendz Voorjaar in Evenementenhal Gorinchem. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar liefst 270 exposanten namen deel aan deze editie van het grootste inkoopevenement voor de retail en detailhandel van de Benelux. De organisatie wil deze stijgende lijn doortrekken naar de najaarsbeurs.

“We kijken terug op een geslaagde editie”, zegt Anita Vogelzang namens Evenementenhal. “Zowel exposanten als bezoekers gaven aan dat we een goede kwaliteitsslag hebben gemaakt. Dat zien wij ook terug in de alsmaar stijgende bezoekers- en exposantenaantallen. Verder zien we dat de markt weer aantrekt, mensen durven meer te investeren.”

Vorig jaar kwamen bijna 10.000 belangstellenden op &Trendz Voorjaar Gorinchem af. Daarmee werd het driedaagse evenement in één klap het grootste inkoopmoment voor de retail en detailhandel van de Benelux. Die positie wordt nu verder versterkt met de huidige aantallen. “Het is onze ambitie te blijven groeien. Daarom moet de eerstvolgende najaarsbeurs nog groter worden zonder daarbij onze onderscheidende kenmerken uit het oog te verliezen: laagdrempeligheid, persoonlijkheid en gemoedelijkheid”, aldus Vogelzang.

De beurs breidde afgelopen week succesvol uit met het nieuwe initiatief: Het Bloemhuis. Dit concept werd gerealiseerd door een nieuwe samenwerking tussen de beursorganisatie en branchevereniging De Vakbloemist met als doel om meer aanbod te creëren voor de professionele bloemist in de Benelux. Ook organiseerde De Vakbloemist in samenwerking met de beursorganisatie een educatief kennisprogramma. Er waren demonstraties/workshops te volgen over ‘commercieel bloemwerk maken’, ‘verpakken’ en ‘social media’. Iedere sessie werd goed bezocht en positief ontvangen door belangstellenden. De samenwerking met De Vakbloemist wordt voor &Trendz Najaar Gorinchem verder uitgewerkt.

Winnaars Innovation en Participation Award

Evenementenhal introduceerde voor deze editie twee nieuwe awards: Innovation en Participation Award. Bezoekers konden tijdens de beurs via een stembiljet hun gewenste winnaar invullen op het gebied van innovatie. De Innovation Award werd uitgereikt in vier segmenten met als winnaars: Kurk by DooWz (Home & Living), Ambiente Europe B.V. (Kitchen Non Food), EA Pens & Paper (Stationery) en Barrucci Mode (Fashion). De Participation Award werd uitgereikt aan Iron Art (categorie 0-40 m² stand) en Collectione (40 m² en groter). Zij werden door een vakkundige jury beoordeeld als exposanten die het beste uit hun beursdeelname hadden gehaald.

Internationaal debuut &Trendz

Op 10, 11 en 12 juni 2017 vindt de eerste internationale editie van &Trendz plaats in het Duitse Bad Salzuflen waar Evenementenhal ook een beurshal exploiteert. De populariteit van &Trendz in Nederland neemt toe. Daarom wil Evenementenhal deze succesformule ook introduceren in Duitsland als hét nieuwe inkoopmoment voor Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Hessen. Ook op deze Duitse locatie geldt het unieke full-service concept van Evenementenhal. Meer informatie: www.andtrendz.nl. De eerstvolgende &Trendz-beurs in Nederland is op 27, 28 en 29 augustus 2017 in Evenementenhal Gorinchem.