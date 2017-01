Doorrijden na ongeval

Gorinchem – 18-01-2017 – Dinsdag 17 januari 2017 omstreeks 16:00 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden tussen een auto en een fietsende scholier van het Fortes Lyceum op de kruising van de Wijdschildlaan en de Vestingweg.

De auto komende uit de Wijdschildlaan reed rechtsaf de Vestingweg op en raakte hierbij de fiets van de jongen. Hierbij kwam de 12 jarige fietser ten val en raakte licht gewond.

De automobilist is doorgereden zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Het vermoedelijke automerk is Renault en de kleur zilver/grijs. Een achterop komende bestuurder is wel gestopt heeft de fietser overeind geholpen.

Graag komt het slachtoffer in contact met automobilist die het ongeval veroorzaakte en met de behulpzame bestuurder. Zij worden verzocht contact op te nemen met de Politie in Gorinchem. Tel.: 0900-8844

Hebben andere getuigen iets gezien of gehoord dan worden zij ook verzocht contact op te nemen.