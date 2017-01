Rabobank steunt Esther was Joods

foto: De overhandiging van de cheque bij de plaquette van Esther van Vriesland aan de gevel van haar geboortehuis aan de Lombardstraat

Gorinchem – 18-01-2017 – Een steuntje in de rug voor de organisatie van Esther Was Joods, het muziektheaterstuk dat rondom de dodenherdenking wordt uitgevoerd in Gorinchem. Namens de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden werd afgelopen week een cheque van 4000 euro uitgereikt om de bijzondere voorstelling mede mee mogelijk te maken.

Esther Was Joods is gebaseerd op het eigen verhaal van Esther van Vriesland, het Gorcumse joodse meisje dat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield tot ze met haar familie werd opgepakt door de nazi’s en werd vermoord in Auschwitz. De voorstelling wordt op 4 mei gespeeld voorafgaand en na de dodenherdenking. Er zijn ook voorstellingen op 5 en 6 mei. Begin volgend jaar wordt Esther Was Joods uitgevoerd voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in Gorinchem.

Cheque

Namens de organisatie ontvingen Mirjam van den Bogaard en Marie Louise O’Herne vorige week een cheque namens het Coöperatiefonds van de Rabobank, uit handen van Floris van Dijk. ‘Het maatschappelijk belang van deze voorstelling is groot’, zo verklaarde hij de steun van de bank. ‘De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog mag niet vergeten worden. Onze vrijheid lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er is hard voor gevochten. Het is belangrijk dat die boodschap wordt doorgegeven aan de jongere generaties.’

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor Esther Was Joods op 4, 5 en 6 mei is begonnen. Deze loopt via www.estherwasjoods.nl