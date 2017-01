Win een privéreading bij Mieke voor Paraview Gorinchem….

Gorinchem – 18-01-2017 – Op zaterdag 21 en zondag 22 januari vindt er in de Evenementenhal Gorinchem aan de Franklinweg 3 in Gorinchem een paranormale beurs van Paraview plaats. Win op zaterdag een privéreading bij MIEKE. Mieke werkt met de Engelen en van haar krijg je een mooie en persoonlijke Reading. Kijk op de Facebookpagina van Paraview voor meer informatie. Uitslag vrijdag 20 januari.

Bij alle consultgevers op Paraview is het mogelijk om een persoonlijk consult voor 15 euro te krijgen. Openingstijden Paraview zijn zaterdag van 12.00 uur tot 17.30 uur en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur. Entree bedraagt 6,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor 65+. Kinderen tot en met 11 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Op de site Bij alle consultgevers op Paraview is het mogelijk om een persoonlijk consult voor 15 euro te krijgen. Openingstijden Paraview zijn zaterdag van 12.00 uur tot 17.30 uur en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur. Entree bedraagt 6,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor 65+. Kinderen tot en met 11 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Op de site www.paraview is een kortingsbon te vinden. Bezoekers krijgen hiermee een KarmaLot waarmee je leuke prijzen op de beurs kunt winnen, korting bij diverse deelnemers en een woonblad cadeau krijgt. Op de beurs zijn er onder meer: paragnosten, helderzienden, mediums, magnetiseurs, handlijnkundigen, tarotkaartleggers, koffiediklezers, astrologen, iriscopisten en numerologen aanwezig maar ook hypnotherapeuten, reïncarnatietherapeuten, klankhealers, auralezers, auracamera’s, gidstekenaars, reikimasters, pendelaars en masseurs. Bovendien is het mogelijk om producten te kopen, zoals boeddha’s, wierook, gezondheidsstenen, sieraden, inzichtkaarten, muziek cd’s, trommels, boeken en diverse gezondheidsproducten zoals oliën, kruiden en voedingsproducten. is een kortingsbon te vinden. Bezoekers krijgen hiermee een KarmaLot waarmee je leuke prijzen op de beurs kunt winnen, korting bij diverse deelnemers en een woonblad cadeau krijgt. Op de beurs zijn er onder meer: paragnosten, helderzienden, mediums, magnetiseurs, handlijnkundigen, tarotkaartleggers, koffiediklezers, astrologen, iriscopisten en numerologen aanwezig maar ook hypnotherapeuten, reïncarnatietherapeuten, klankhealers, auralezers, auracamera’s, gidstekenaars, reikimasters, pendelaars en masseurs. Bovendien is het mogelijk om producten te kopen, zoals boeddha’s, wierook, gezondheidsstenen, sieraden, inzichtkaarten, muziek cd’s, trommels, boeken en diverse gezondheidsproducten zoals oliën, kruiden en voedingsproducten.