Sextet Michel Bescont (Frankrijk) met ‘Coleman Hawkins Tribute’

Gorinchem – 18-01-2017 – Zondag 29 januari brengt de Jazzclub Jazz Hall’72 een werkelijk uniek concert naar Gorinchem; 75 jaar na de introductie van de saxofoon trad een 12-jarige Coleman Hawkins voor het eerst met saxofoon professioneel op (1916). De navolgende jaren werd hij een ware meester op dit instrument en verwierf de status ‘aardsvader van de tenor saxofoon’ !

Coleman Hawkins was in zijn leven al een legende en overleefde alle vernieuwingen in de jazz. Een van de mooiste hedendaagse classic jazz tenorsaxofonisten is de Fransman Michel Bescont, die tegenwoordig veel succes heeft bij de internationaal bekende Hot Antic Jazz Band en Les Rois du Foxtrot. De invloed van Hawkins op zijn spel is onmiskenbaar. Speciaal

voor deze tribuut formeerde hij een ‘one-weekend-only-band’ met vermaarde musici om het repertoire van een ‘vroege, classic Hawkins’ optimaal te laten herleven. Een eenmalige kans dus om te genieten van een volvette tenor sound en het classicjazz repertoire uit de jaren dertig!

Om een goed plaatsje te verwerven is een tijdige komst zeker aan te bevelen (zaal open 11:00). Hierbij zullen gratis koffie/thee voor de bezoekers klaar staan.

Het concert is van 11:30 tot 13:30. Theater PoGo – Podium Gorcum, Grote Haarsekade 120, 4205 VL Gorinchem. Kaartverkoop v.a. 11:00 aan de zaal, Entrée € 11,=/JH.donateurs € 8,50/CJP-houders € 5,00. Meer info op www.jazzhall72.nl en www.facebook.com/jazzhall72