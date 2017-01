Open Dag Lyceum Oudehoven

Gorinchem – 18-01-2017 – Woensdag 25 januari 2017 is de open dag van Lyceum Oudehoven aan de Hoefslag 4 in Gorinchem. Je bent van 14.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur van harte welkom om kennis te maken met de school. Je kunt kiezen uit havo, atheneum, gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium.

Op de open dag maak je kennis met veel verschillende kanten van het Lyceum. Ben je geïnteresseerd in de klassieke Oudheid en wil je hier meer over weten, dan is het Gymnasium iets voor jou. Er is ook volop aandacht voor de exacte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en science (natuurwetenschappen), want die zijn enorm belangrijk als je later een technische studie wilt volgen.

Heb je een talenknobbel en wil je net iets meer verdieping dan kies je voor TTO (Tweetalig onderwijs): je krijgt de helft van de vakken in het Engels aangeboden wat een groot voordeel is als je verder wilt studeren aan een Hogeschool of Universiteit.

In de ckv-vleugel (culturele kunstzinnige vakken) op de benedenverdieping kun je meedoen aan drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. In de open ruimte lopen de lokalen eigenlijk in elkaar over en zie je leerlingen handvaardigheid naast leerlingen die muziek maken. Hier leer je toneelspelen en je vaardigheid voor de overige creatieve vakken ontwikkelen. Ook is het mogelijk om eindexamen te doen in het vak muziek.

Daarnaast heeft het Lyceum een actieve leerlingenraad waarin leerlingen uit alle leerjaren zitting hebben. Deze raad adviseert de school bij verschillende beleidsbeslissingen. Kortom, Lyceum Oudehoven is een school waar je veel leert door een uitdagend onderwijsaanbod, en waar betrokken docenten door persoonlijke aandacht je uitstekend begeleiden.

Voor meer informatie: zie https://oudehoven.csdehoven.nl.