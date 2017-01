Stevige uitglijder SVW in oefenduel

Gorinchem – 18-01-2017 – De streepjes speelden vanavond op het waterkoude sportpark Molenburg een oefenwedstrijd tegen Tricht. In augustus won SVW in Tricht nog met 0-2, vandaag liep het even iets anders. De ervaren tweedeklasser maakte na rust het verschil en liep eenvoudig weg naar een ruime 2-5 zege. Lichtpuntje was het debuut van twee jeugdige talenten aan de zijde van SVW. Burim Jashari en Abdel Hassat (beide spelend in SVW JO15-1) maakten even na rust hun opwachting.

SVW startte niet slecht aan het duel. De eerste kans was voor de thuisclub. In de 11e minuut tikte Ahmed Kelifa de bal op de lat. Na een klein half uur was het toch Tricht dat de leiding pakte. Marijn Brandsen profiteerde van een slippertje en tekende de 0-1 aan. Vlak voor rust trok Mergim Shala de stand gelijk. Uit een strafschop schoot hik beheerst de 1-1 op het scorebord.

Na de warme thee was het al snel Ramon van Soelen, die de 1-2 scoorde. In de 50e minuut volgde dan het debuut van Jashari en Hassat. Een mooi moment voor beide jeugdspelers. Precies in deze periode gaf Tricht gas en scoorde de 1-3 via Wesley van Maurik. Uit een scrimmage voor het doel tikte Marijn Brandsen de 1-4 in. Zijn tweede doelpunt van de avond. In de slotfase volgden nog twee doelpunten. Eerst was het Wesley van Maurik, die de bal als een volleerd spits het doel in joeg. Helaas voor hem in zijn eigen doel, 2-4. Een minuut later mocht Marijn Hak vanaf elf meter aanleggen. Hij maakte geen fout en zette de 2-5 eindstand op het scorebord.

Aanstaande zaterdag hervat SVW de competitie in Andel. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen de streepjes de resterende 64 minuten tegen Sparta ’30 uitspelen. De aftrap in Andel is om 15.00 uur. Als deze wedstrijd geen doorgang kan vinden zal SVW thuis oefenen tegen Meerkerk. De aftrap van deze schaduwwedstrijd staat om 14.30 uur gepland.

Dinsdag 17 januari 2017

SVW – Tricht 2-5 (1-1)

27. Marijn Brandsen 0-1

39. Mergim Shala (strafschop) 1-1

43. Ramon van Soelen 1-2

53. Wesley van Maurik 1-3

68. Marijn Brandsen 1-4

77. Wesley van Maurik (eigen doel) 2-4

78. Marijn Hak (strafschop) 2-5

(wedstrijd over 2×40 minuten)