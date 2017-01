Voorlezen, elke dag een feest!

Positieve reacties van deelnemers tijdens Inspiratiebijeenkomsten Nationale Voorleesdagen 2017

Gorinchem – 17-01-2017 – De Bibliotheek AanZet stimuleert dat kinderen al vanaf jongs af aan ontdekken hoe leuk verhalen zijn. Voorlezen stimuleert het leesplezier, het taalgevoel, vergroot de woordenschat en helpt bij het ontwikkelen van veel fantasie.

Kennis maken met nieuwe verhalen

Ook dit jaar heeft een jury van jeugdbibliothecarissen weer een top tien samen gesteld van prentenboeken. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 te inspireren werden drie inspiratiebijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties. Alle bijeenkomsten werden gestart met een gezamenlijk diner zodat deelnemers met elkaar kennis konden maken en ervaringen konden uitwisselen. Het programma werd vervolgd met inspiratie door een bekende illustrator en/of kinderboekenauteur en een interactieve presentatie door medewerkers van De Bibliotheek AanZet. Alle inspiratiebijeenkomsten werden afgesloten met een signeersessie.

Aftrap in de bibliotheek in Gorinchem

Tjibbe Veldkamp heeft aan de hand van persoonlijke ervaringen met zijn eigen kinderen het belang van prentenboeken besproken. Opvallend vindt hij het ‘gat’ tussen wat jongens over het algemeen leuk vinden, zoals stoere verhalen met avontuurlijke plaatjes (van bijvoorbeeld LEGO) met daar tegenover de lieflijke prentenboeken met dieren in pastelkleuren.

Thé Tjong-Khing in Het Kruispunt

Thé heeft veel voorbeelden laten zien aan de hand van zijn eigen illustraties en hoe hij te werk gaat. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met een tekenopdracht, waarbij zij een mannetje dat Thé Tjong-Khing had getekend, moesten afmaken met de achterliggende opdracht: hoe zal dit jongetje zich ontwikkelen als hij ouder wordt?

De laatste inspiratieavond in Dordrecht

In de Blauwe Kamer in de stadsbibliotheek in Dordrecht sloot Harmen van Straaten de reeks af met een inspirerend verhaal over het werkproces, wat hem inspireert en hoe hij het verhaal in een tekening op de beste manier naar voren laat komen. Alle deelnemers kregen ook tekenopdrachten en deden hier heel actief aan mee.

Meerwaarde inspiratiebijeenkomsten

De consulenten hebben per boek van de prentenboekentop 10 het verhaal speels toegelicht met praktische tips om in de groep aan de slag te gaan met de Nationale Voorlees Dagen. Een opvallende activiteit was het nadoen van regen en wind met de handen (in de handen wrijven, vingerknippen en handen klappen). Op alle locaties was per boek een tafel gemaakt met boekentips, knuffels, speelgoed, lessuggesties en werkbladen. Deelnemers konden de boeken direct op locatie kopen dankzij Boekenwinkel De Giraf en Boekenwinkel De Mandarijn. Tijdens het diner was er gelegenheid om met vakgenoten te praten over taalonderwijs en nader kennis te maken met andere verhalen. De bijeenkomsten werden in totaal door ruim 100 pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit groep 1 en 2 bezocht. De reacties waren zeer positief en deelnemers waren enthousiast over de opzet en de inhoud van de inspiratiebijeenkomst.