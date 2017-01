Kleuter zwaar gewond

Gorinchem – 17-01-2017 – Dinsdagmorgen rond 7 uur moesten de hulpdiensten met grote spoed naar de Hugo de Grootstraat in Gorinchem. Hierbij waren politie, ambulances en de traumahelikopter.

Op nog onbekende wijze had een 6-jarig jongetje zich zelf in brand gestoken, vertelde een woordvoerder van Veiligheidsregio.

Hij stond plotseling voor de deur van moeder en zusje, die nog sliepen, te schreeuwen. De moeder bedacht zich geen moment en zette haar kind onder de douche om af te koelen.

Omdat het kind zware brandwonden had opgelopen werd hij onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis on Rotterdam gebracht.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is nog niet bekend hoe dit alles heeft kunnen gebeuren.