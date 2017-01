Groots muziekfestival in de Alblasserwaard

Giessenburg – 17-01-2017 – Op zaterdag 8 april 2017 is er weer het groots opgezet muziekfestival MUSIC OP TILT, georganiseerd door de Lions Alblasserwaard Tablis. Het succes van vorig jaar is aanleiding om het dit jaar nog grootser te maken. Deze keer niet alleen in de avonduren, maar er komt ook op een nog nader te bepalen datum een middagprogramma, speciaal voor kinderen. Met het festival brengt de Lionsclub geld bijeen voor zieke kinderen, die extra aandacht echt nodig hebben.

Helaas zijn sommige kinderen zo ziek, dat heb het lachen is vergaan. Juist voor die kinderen wil de Lions geld bijeen brengen en heeft hiervoor contact gezocht met de Stichting ‘Lach voor een Dag’. Deze stichting organiseert voor zeer ernstig zieke kinderen een complete dag uit naar een plek waar ze plezier kunnen hebben. Even een dag uit de dagelijks sleur van ziekenhuizen en verpleging. Niet alleen plezier op die dag, maar ook daarna, als er naar kan worden teruggekeken.

Music op Tilt is hét jaarlijkse muzikale evenement in de Alblasserwaard: een zeer gevarieerde muziekavond in De Til te Giessenburg. Verdeeld over alle zalen met een grote variëteit aan muziekstijlen vertolkt in een avondprogramma van 19.30 tot 01.00 uur. Artiesten en bands uit de streek brengen muziek ten gehore met repertoires zoals blues, jazz, licht klassiek en rock. Behalve dat u kunt genieten van de muziek is dit dé avond om gezellig met relaties, vrienden of familie te genieten van een drankje en een daarbij geserveerd lekker hapje. Een avond vol muziek en gezelligheid. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: een entreekaart kost € 22,50 p.p. in de voorverkoop. Binnenkort leest u meer over de optredende artiesten en musici en over het middagprogramma voor kinderen.

Voor het bijeenbrengen van gelden voor de zieke kinderen worden er niet alleen entreekaarten verkocht, maar ook sponsoring gezocht. Dit evenement is een mooie gelegenheid om deel te nemen in familie- of bedrijfsverband. Op die manier draagt u bij aan een stukje geluk van een ernstig ziek kind. Kijk voor meer informatie u op de website www.musicoptilt.nl.