Carnavalsoptocht zoekt loopgroepen

Gorinchem – 17-01-2017 – Dit jaar vindt de carnavalsoptocht plaats op zaterdag 25 februari.

Door de verenigingen wordt al druk gebouw aan de wagens, liefst zo geheim mogelijk. dan is de verrassing het grootst. Maar de organisatie wil meer. Daarom is men op zoek naar mensen met een leute act of mensen die een leuke loopgroep op poten willen zetten om de optocht nog leuker en uitgebreider te maken.

Meer informatie of voor inschrijving kunt u bellen naar Benjanin Meijers op 06-36453591 of mailen naar info@gorcumscarnaval.nl.