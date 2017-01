Inval fiscale opsporingsdienst bij Damen Shipyards

Gorinchem – 16-01-2017 – Afgelopen vrijdag is er bij bij Damen Shipyards een inval gedaan door de FIOD. dit was te lezen op de website van het zakenblad Quote. Quote geeft aan dat de plaats vond in verband met een onderzoek naar buitenlandse corruptie.

Een woordvoerder van Damen geeft aan niet te weten wat dit inhoudt en geeft verder geen commentaar. Er zou administratie in beslag zijn genomen.DE Inval van de FIOD komt hard aan. Een dag eerder (donderdag) werd Kommer Damen tot ereburger van Gorinchem benoemd en ontving een erepenning.