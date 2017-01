Open dag Omnia College en Merewade PRO

Gorinchem – 16-01-2017 -Op 27 januari staan de deuren van Omnia weer wagenwijd open. Ben jij benieuwd wat er allemaal te leren en presteren valt op onze school?

Kom dan vooral sfeer proeven, vragen stellen en deelnemen aan allerlei activiteiten in de school. Kom een kijkje nemen in het restaurant van de afdeling Consumptief, voer de hamsters bij de afdeling Groen of loop langs bij onze zorgcoördinatoren en hoor over de uitgebreide zorg die we bieden aan onze leerlingen!

Er is zoveel te doen!

Ps: Ook het praktijkonderwijs (Merewade PRO) heeft zijn deuren open staan. Je wordt ook hier van harte welkom geheten!

Tijd: 16 – 21 uur