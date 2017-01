Evenementenhal ondersteunt Alpe d’HuZes in strijd tegen kanker

Gorinchem – 16-01-2017 – Op 1 juni 2017 gaan bijna 5.000 mensen de Alpe d’Huez beklimmen. Allemaal met hetzelfde doel: een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Voorafgaand aan de actie Alpe d’HuZes vindt op 11 maart een landelijke deelnemersdag plaats in Evenementenhal Gorinchem. Evenementenhal is hoofdsponsor van deze dag en stelt haar locatie beschikbaar. “Wij zien het als onze maatschappelijke taak om iets terug te doen voor zo’n geweldig initiatief als Alpe d’HuZes”, zegt Angelique Klar, Algemeen Directeur Evenementenhal.

Tijdens deze informatiedag krijgen deelnemers van Alpe d’HuZes meer uitleg over het verloop van het daadwerkelijke evenement. Verder wordt er (praktische) informatie verstrekt over medische verzorging en rijwielonderhoud (op de berg), sponsorwerving, vrijwilligers en geldbesteding. Ook komen deelnemers met elkaar in contact om informatie en persoonlijke verhalen te delen.

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ‘opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer dood gaat aan kanker.

Meer informatie: www.opgevenisgeenoptie.nl