De Bogerd, de huiskamer van de Lingewijk, in een nieuw jasje

(bron: de Bogerd)

Gorinchem – 16-01-2017 – In maart 2016 stortte geheel onverwachts het dak van de grote zaal van De Bogerd in. Snel handelen van vrijwilligers en hulpdiensten zorgde er voor dat, naar omstandigheden, het persoonlijke leed achteraf mee viel. Mensen van verhuurder Poort 6 waren ook snel ter plaatse en de slachtoffers en hun familie konden worden opgevangen in het Omnia College.

Na overleg met de Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur was snel duidelijk dat we De Bogerd zo snel mogelijk wilden repareren om daarna weer open te gaan en iedereen van dienst te kunnen zijn.

Inmiddels is niet alleen het dak van de grote zaal vervangen maar heeft het bestuur er voor gekozen ook de rest van De Bogerd ook aan te pakken. Alle plafonds zijn vervangen, de gehele binnenzijde is geschilderd door Niels Kleppe en Van der Lingen heeft alle vloeren vervangen en raambekleding en expositieverlichting geplaatst. De eerste expositie is een fototentoonstelling van Olga Bos. Ook is er een nieuwe keuken geplaatst. De eerste activiteiten hebben al weer plaats gevonden. Daarnaast kunt u voor diverse diensten zoals de kapper, pedicure en FNV lokaal in De Bogerd terecht.

In de agenda op onze website ( www.stichtingdebogerd.nl) kunt u zien wat er allemaal gepland is aan activiteiten dit jaar. We hopen u snel weer een keer te mogen ontvangen voor een kop koffie, een praatje of om deel te nemen aan een van de vele activiteiten.