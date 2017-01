Bazuin-jeugd schittert op nieuwjaarsconcert

Gorinchem – 15-01-2017 – Met een redelijke publieke belangstelling hebben zowel de jeugd als de muzikanten van het groot orkest een fraai visitekaartje afgeleverd tijdens het nieuwjaarsconcert dat afgelopen zaterdag bij De Bazuin werd gehouden. Voorzitter Bos schetsen in zijn openingsspeech kort en bondig dat er volop nieuwe plannen staan genoteerd. “Meer beweging, zowel in als buiten de vereniging. We gaan weer in april een concert geven in het gemeentehuis en de jeugd gaat een aantal “open dag” concerten organiseren in het voorjaar. Een aantal doen we in samenwerking met “De Merwedonk”. Ook een concert voor en met mensen met een beperking staat op de agenda”.

Nieuwjaarsconcert

Het nieuwjaarsconcert werd geopend door de totale jeugd o.l.v. Adrie van Werd. Het grote orkest met dirigent Hans Verheij lijkt steeds beter de nieuwe maestro aan te voelen. Er werd strak en gedegen gemusiceerd. Zo kennen we De Bazuin. De slotapotheose was wel dat jeugd en groot orkest gezamenlijk concerteerden. Voor sommige jeugdige muzikanten was dit een spannend gebeuren om zo tussen die “oudjes” te zitten. De avond werd afgesloten door veilingmeester Bos die op zijn eigen humoristische wijze de 23 kavels -aangeboden door de leden- er doorheen sleepte. Met een opbrengst van € 600.- was dit voor de clubkas een leuke start van het nieuw jaar.