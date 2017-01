Waterpoloheren hervatten competitie met overwinning

Gorinchem/Leerdam – 15-01-2017 – In Harmelen heeft De Linge/PCG afgerekend met OZV (4 – 7). Hiermee blijft de Gorcums – Leerdamse combinatie de koploper in de 3e Klasse A.

OZV staat bekend als een stugge ploeg, die zeker in thuiswedstrijden weinig cadeau geeft. Nadat de thuisploeg op voorsprong was gekomen, namen de mannen van De Linge/PCG het heft in handen. De gehele wedstrijd was De Linge/PCG de bovenliggende ploeg, maar OZV bleef telkens knap in het spoor van de bezoekers.

De Gorcums – Leerdamse combinatie speelde vanuit een stabiele verdediging en gaf deze wedstrijd bijna geen kansen weg. Opvallend was daarbij dat alle vier de doelpunten van OZV gescoord werden uit een overtalsituatie. In de aanval had De Linge/PCG kansen genoeg om er een makkelijkere wedstrijd van te maken, maar na de lange winterstop was de echte scherpte nog niet aanwezig.

Volgende week speelt De Linge/PCG in het Gorcumse Caribabad om 14:00 tegen directe concurrent Niemo.

Doelpuntenmakers: Victor Visser 3x, Menno Cloostermans, Timon den Breejen, Mark van den Brom en Nicky Advokaat allen 1x.