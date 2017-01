Auto versus Poller, Poller wint

Gorinchem – 15-01-2017 – Bij verschillende toegangen tot de binnenstad staan pollers om het autoverkeer te weren. Op verschuillende uren van de dag staat deze dus omhoog en wordt in noodgevallen door personeel in de CUR ruimte bediend om een voertuig tijdens de gesloten uren toch dor te laten om de stad in en uit te rijden. Zo snel als het voertuig is gepasseerd gaat hij automatisch en onverbiddelijk weer omhoog.

Of dit de oorzaak is dat een automobilist zaterdag hierdoor met de poller in aanraking kwam is niet helemaal duidelijk. Deze wilde bij de Westwagenstraat/Melkpad de stad verlaten maar werd plotseling door de poller omhoog gedrukt.

De schade onder aan de auto maakte dat de bestuurder nier verder kon rijden. Het is niet de eerste keer dat deze poller slachtoffers maakt of zelf slachtoffer is.